انخفاض أسعار النفط متأثرة ببيانات التصنيع الضعيفة من الصين واليابان على الطلب

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث أثرت بيانات التصنيع الضعيفة من الصين واليابان لشهر يوليو على توقعات الطلب، في حين استعد المستثمرون لاجتماع هذا الأسبوع للمسؤولين من أوبك وكبار المنتجين الآخرين بشأن تعديلات العرض.

وأظهرت البيانات توسع نشاط التصنيع الياباني في أضعف معدل له في 10 أشهر في يوليو.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 102.78 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97.19 دولارًا للبرميل، منخفضًا 1.43 دولارًا أو 1.5 بالمئة.

وقضت عمليات الإغلاق الجديدة لـ كوفيد_19 على انتعاش قصير شهده شهر يونيو لنشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وأظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات

وقالت تينا تينج المحللة في “سي أم سي ماركتس”: إن “مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المخيب للآمال في الصين هو العامل الأساسي الذي ضغط على أسعار النفط اليوم”.

وأضافت، أن “البيانات تظهر انكماشًا مفاجئًا في الأنشطة الاقتصادية، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الإغلاق الوشيك قد لا يكون إيجابيًا كما كان متوقعًا سابقًا، مما أدى إلى تعتيم توقعات الطلب في أسواق النفط الخام.”

وأنهى برنت وغرب تكساس الوسيط في يوليو بخسارتهما الشهرية الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث أثار ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مخاوف من ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.