مصرف الادخار يكلف مندوبين لدي البلديات لتحديد الأولوية في مبادرة الإسكان

قالت الإدارة العامة لمصرف الادخار والإستثمار العقاري إنه قد تم تكليف أعضاء مندوبين عن فروع المصرف لدى البلديات لتشكيل اللجان الفرعية استناداً على القرار رقم(03)لسنة 2022،الصادر من اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ،وذلك لإستكمال مرحلة تحديد الأولوية والبحث الميداني للأسر المحتاجة و الشباب المستهدفين وفق نماذج عُدت لهذا الغرض.

وأوضحت إدارة المصرف في بيان لها ،إن التواصل في هذه المرحلة سيكون مع اللجان الفرعية المشكّلة داخل البلديات ،ولا داعي للتردد أو الازدحام أمام فروع المصرف بالبلديات.

وأكد المصرف أن دوره يأتي بعد إتمام مراحل الفرز و إعداد قوائم المستفيدين من قِبل اللجنة المعنية لإستكمال المرحلة النهائية، من حيث الإزدواجية و عدم المديونية ثم البدء في عملية الاقراض.