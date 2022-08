صرحت الناطقة الرسمية لمركز سبها الطبي حليمة الماهري لـ “تبادل”، بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة داخل المركز، مؤكدة أن عدد المصابين الـ 50 الذين تم تسجيلهم إثر حادثة انفجار صهريج وقود بطريق الزوية، تتفاوت إصابتهم بين الخطيرة وشديدة الخطورة وقد أصيب بعضهم بحروق من الدرجة الثالثة.

وأضافت الماهري أن الحصيلة الإجمالية للمصابين هي من فئة الرجال ولا يوجد إصابات من النساء والأطفال، مشيرة إلى أنه لم يتم حصر عدد المصابين رسميا وبالتالي فهو قابل للارتفاع.

The post الماهري: ” لم يتم تسجيل حالات وفاة داخل مركز سبها” appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا