انخفاض لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 01 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 01 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8618 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9678 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9212دينار، والدولار الكندي 3.798 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2709 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2944 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3237 دينار، والدينار التونسي 1.5484 دينار، والدرهم المغربي 0.473 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 01 اغسطس 2022: