“الدرسي”: سيتم نقل الحالات الطارئة عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية “توفيق الدرسي”: سيتم نقل الحالات الطارئة الناجمة عن حادثة حريق صهريج وقود بنت بيه عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي عبر طائرات جهاز الإسعاف الطائر.

مضيفاً: أصدرنا تعليمات بتوفير احتياجات مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس الذي سيستقبل الحالات الطارئة خلال الساعات القادمة.

متابعاً: انطلقت قافلة طبية من مستشفى بني وليد مع سيارات إسعاف لدعم خدمات الطوارئ بمركز سبها الطبي.

وختم حديته قائلاً: ستنطلق قافلة طبية من مستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس إلى مركز سبها الطبي تضم أطباء ومتخصصين في مجال الحروق لتقديم الرعاية الطبية للحالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية