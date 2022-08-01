“الدرسي”: سيتم نقل الحالات الطارئة عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية “توفيق الدرسي”: سيتم نقل الحالات الطارئة الناجمة عن حادثة حريق صهريج وقود بنت بيه عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي عبر طائرات جهاز الإسعاف الطائر.
مضيفاً: أصدرنا تعليمات بتوفير احتياجات مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس الذي سيستقبل الحالات الطارئة خلال الساعات القادمة.
متابعاً: انطلقت قافلة طبية من مستشفى بني وليد مع سيارات إسعاف لدعم خدمات الطوارئ بمركز سبها الطبي.
وختم حديته قائلاً: ستنطلق قافلة طبية من مستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس إلى مركز سبها الطبي تضم أطباء ومتخصصين في مجال الحروق لتقديم الرعاية الطبية للحالات.
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