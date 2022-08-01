خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 60 مليون لفروع التجاري بالمنطقة الشرقية .. وعدة تفاصيل

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس لفروع المصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يشرع في توفير السيولة بفروع المصارف استعداداً لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 .

ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى هذا الأسبوع لفروع مصارف الجمهورية والوحدة .

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