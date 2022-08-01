استقرار أسعار سعر الذهب اليوم الإثنين عند 1765.77 دولار للأوقية

استقر الذهب اليوم الإثنين قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مدعوماً بضعف الدولار،في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1765.77 دولار للأوقية، كمااستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1782.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فلم تشهد الفضة تغييراً يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9% إلى 904.83 دولار، وقفز البلاديوم 1.6% إلى 2162.89 دولار.