هيئة الإغاثة توزع مساعدات غذائية على جاليات المتغربة في بنغازي

بنغازي 01 أغسطس 2022 (وال) _ وزعت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، مساعدات الغذائية للجاليات السورية والفلسطينية والسودانية، وذلك وفق اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.

هذا وتمت عملية التوزيع خلال يومي (السبت والأحد) بالمخازن الرئيسية للهيئة في بنغازي، وعددها 61 أسرة.

الجدير بالذكر أن هذه المساعدات تأتي لرفع المعاناة عن العائلات المتغربة ببنغازي. (وال _ بنغازي) ه أ

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