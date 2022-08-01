“الحبري” يبحث مع رئيس مجلس النواب الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي “علي الحبري” اليوم الأثنين، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وبحضور مداراء الإدارات بالمصرف المركزي.

تناول الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وسبل حلحلة بعض المختنقات، كما أعطى “الحبري” نبذة عن مشروع التوحيد والمعوقات التي تواجه هذا المشروع.

كما قدم “الحبري” عرض مرئي بخصوص أعمال لجنة المدفوعات وتحديدًا نظام المدفوعات الوطني ومشروع المقاصة الالكترونية والـRTGS.

حيث تفضل “عقيلة صالح” بزيارة لإدارة الاصدار وأصولها من خزائن وآلة العد المتطورة والتي تعد الوحيدة من نوعها في البلاد.

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