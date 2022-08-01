“عون” وبن قدارة يؤكدان على التعاون الكامل بين الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الإثنين 1 أغسطس ، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآلية المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته وسلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الاكتشافات النفطية وإنجاز المشاريع في أقصى سرعة تشجيع الشركات للعودة لتطوير قطاع الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير .

وأكد “عون” على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ، كما أكد “بن قدار” على التعاون والتكامل بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز .

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