ديلي ميل: المبعوث الأممي المنتهية ولايته في ليبيا قلق من تسييس الوطنية للنفط

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، ستيفاني ويليامز أمس الأحد عن مخاوفها بشأن الجهود المزعومة لتسييس المؤسسة الوطنية النفط .

حيث قالت ويليامز أشيد برفع الحصار النفطي ولكني أشعر بالقلق إزاء الجهود المبذولة لتسييس المؤسسة الوطنية النفط .

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت مؤخرًا عن إعادة فتح حقول النفط والموانئ في البلاد بعد ما يقارب من 3 أشهر من إغلاق .

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النفط والغاز يشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات ليبيا ومع ذلك ، فقد عانى القطاع من النزاعات المسلحة وإغلاق حقول النفط والموانئ على مدى السنوات الماضية.

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