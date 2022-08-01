اجتماع الهيئة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة

طرابلس 01 أغسطس 2022 (وال)- عُقد بقاعة اجتماعات وزارة الإسكان والتعمير الإثنين، اجتماعًا ضم وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، وزير الشباب فتح الله الزنّي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري أمحمد عبد الرحمن غولة.

كما ضم الاجتماع أيضًا رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري فرج المحمودي، والمدير العام للشركة الليبية للتهيئة العمرانية، واللجنة الفنية للمبادرة وعدد المختصين.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ بحث ومناقشة الخطوات التي قامت بها الجهات المكلف بتنفيذ المبادرة، ومتابعة النهائية المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة، ومتابعة إجراءات اللجان الفرعية بالبلديات، والمشكلة من قبل وزير الحكم بدر الدين التومي، ورئيس اللجنة الوزارية العليا للمبادرة.

كما تم خلال الاجتماع؛ استكمال المناقشات حول الضوابط والشروط الخاصة بالمبادرة وآليات تنفيذها، وإزالة كافة العوائق الإدارية والقانونية أمام الأجهزة المعنية، من أجل تنفيذ المبادرة في وقتها المحدد، والمعلن عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء. (وال) ع م/ ر ت

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