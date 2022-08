ناقش رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي.

حيث خصص الاجتماع لمتابعة ميزانية الجهاز ومناقشة خطته للعام 2022‪ فيما أصدر الدبيبة تعليماته لمجلس الإدارة للتنسيق مع كافة المجالس البلدية الواقع في نطاقها الجهاز من حيث تحديد الخطة، وأن يتم العمل وفق أسعار نمطية معتمدة، وضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عدم ازدواجية التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الجهاز هو دعم منطقة الهلال النفطي وتقديم خدمات استثنائية لها، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

The post “الدبيبة” يناقش مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي سبل تفعيل الجهاز وميزانيته وخطته للعام الحالي 202‪2 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا