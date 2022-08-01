رئيس حكومة الوحدة يتابع تفعيل جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين إجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي ، لمتابعة ميزانية الجهاز ، ومناقشة خطته للعام الحالي 2022م .

وأصدر الدبيبة تعليماته للتنسيق مع كافة المجالس البلدية الواقع في نطاقها الجهاز من حيث تحديد الخطة، وأن يتم العمل وفق أسعار نمطية معتمدة، وضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عدم ازدواجية التنفيذ.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن الهدف من هذا الجهاز هو دعم منطقة الهلال النفطي وتقديم خدمات استثنائية لها، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.