رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” يناقش عددا من الملفات الاقتصادية مع محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري”

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” اليوم الاثنين مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اجتماعا بحضور مديري الإدارات بالمصرف المركزي.

حيث ناقش المجتمعون الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وسبل حلحلة بعض المختنقات، فيما أعطى المحافظ المكلف نبذة عن مشروع التوحيد والمعوقات التي تواجه هذا المشروع.

من جانبه قدم “عقيلة صالح” عرض مرئي بخصوص أعمال لجنة المدفوعات وتحديدًا نظام المدفوعات الوطني ومشروع المقاصة الالكترونية والـRTGS.

