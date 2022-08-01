اقتصاد

“الدبيبة” يتابع ميزانية جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين 1 أغسطس ، مع أعضاء مجلس إدارة جهاز التنمية وتطوير الهلال النفطي ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وذلك لمتابعة ميزانية الجهاز ومناقشة خطته للعام 2022 .

حيث أصدر “الدبيبة” خلال هذا الاجتماع تعليماته لمجلس الإدارة للتنسيق مع مجالس البلديات الواقعة في نطاق الجهاز من حيث تحديد الخطة وضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عدم إزدواجية التنفيذ ، وأن يتم العمل حسب الأسعار المعتمدة .

كما أكد “الدبيبة” أن الهدف من هذا الجهاز هو دعم منطقة الهلال النفطي وتقديم خدمات استثنائية لها ، وفق الإجراءات القانونية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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