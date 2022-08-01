اجتماع لمتابعة الإجراءات النهائية المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية لمبادرة القروض السكنية

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” اليوم الأثنين، بحضور وزير الشباب “فتح الله الزنّي”، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري “امحمد عبد الرحمن غولة”، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني ” عبد الحكيم السلطني ” ورئيس مصلحة التسجيل العقاري “فرج المحمودي”، والمدير العام للشركة الليبية للتهيئة العمرانية واللجنة الفنية للمبادرة وعدد المختصين.

تناول الاجتماع مناقشة الخطوات التي قامت بها الجهات المكلف بتنفيذ المبادرة، كما تم خلال الاجتماع متابعة النهائية المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة ، ومتابعة إجراءات اللجان الفرعية بالبلديات والمشكلة من قبل وزير الحكم ” بدر الدين التومي ” ، رئيس اللجنة الوزارية العليا للمبادرة .

إلى جانب استكمال المناقشات حول الضوابط والشروط الخاصة بالمبادرة وآليات تنفيذها ، وإزالة كافة العوائق الإدارية والقانونية أمام الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ المبادرة في وقتها المحدد والمعلن عنه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء.

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