“أبوجناح”: سنتابع التحقيقات مع النائب العام ولن نتهاون مع المتورطين في جريمة تهريب الوقود

تحدث وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان ابوجناح” قائلاً: فور تلقينا نبأ حادثة بنت بيّة قمنا بإرسال الإسعاف الطائر محملاً بالمعدات اللازمة ولكن تم رفضها في مطار سبها ولم يسمح لها بأداء عملها.

مضيفاً: نعمل من خلال كافة الأجهزة المعنية بالوزارة على ترحيل المصابين للعلاج في الخارج، إلى جانب وصول نحو 23 إصابة قادمة من الجنوب إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

حيث أن أعداد الاصابات القادمة لمستشفى طرابلس في تزايد ونحن على أتم الجاهزية لاستقبالهم، كما سنتابع التحقيقات مع النائب العام ولن نتهاون مع المتورطين في جريمة تهريب الوقود الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة.

متابعاً: هناك حالات في مستشفى الجلاء ببنغازي ومركز بنغازي الطبي وستحال بعضها لمستشفى الحروق بطرابلس، ونحن على تواصل مع مدراء مستشفيات المنطقة الشرقية لتقديم المساعدة اللازمة لعناية المصابين.

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