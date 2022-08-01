“بن قدارة” يؤكد دعمه لشركة رأس لانوف لتحقيق كافة مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، بحضور أعضاء مجلس الإدارة خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، ومسعود موسى، عبر الدائرة المغلقة مع رئيس مجلس إدارة شركة “رأس لانوف” لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من مديري الإدارات بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها.

وأطلع مسؤولو شركة “رأس لانوف” مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة وما أُنجز من مشاريع، إضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، والجهود التي بذلت للإسراع بإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين، مبينين أن إعادة تأهيله استغرقت 5 ملايين ساعة عمل، مؤكدين عزمهم على إعادة تشغيله قبل منتصف سبتمبر القادم.

كما أشاد “بن قدارة” بالجهود الجبارة المبذولة من إدارة شركة “رأس لانوف” والعاملين بها، مؤكداً دعمه الدائم والتام للشركة لتحقيق كافة مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

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