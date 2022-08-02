“الحويج” يوجه الإدارات المختصة بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، ضمّ مستشار الوزير وكلاء الوزارة لشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل تطوير وحماية المنتج المحلي وخاصة الأنشطة الزراعية والصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها.

كما وجّه “الحويج” الإدارات المختصة بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من إرتفاع الأسعار والغش التجاري ، وكذلك إعداد تصور بشأن إنشاء مناطق حرة حسب الخريطة الجغرافية في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني ، مشدداً على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي .

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