افتتح وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج “يوم الاتنين معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بتنظيم شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

و أكد “الحويج” على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية والتجارية متمثلة بخدمات التجارة الإلكترونية مشيراً,لضرورة التطوير القانوني والتشريعات المنظمة الخاصة بها.

The post “الحويج”يفتتح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا