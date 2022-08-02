اقتصاد

“الحويج” يعطي تعليماته بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمدالحويج” يوم الأحد لبحث سُبل تطوير وحماية المنتج المحلي وخاصة الأنشطة الزراعية والصناعية بحضور مستشار الوزير وكلاء الوزارة لشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة.

حيث ناقش “الحويج” المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها.

كما وجّه “الحويج “الإدارات المختصة بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري.

وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي، بما في ذلك إعداد تصور لإنشاء مناطق حرة حسب الخريطة الجغرافية في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة مما يساهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني.

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