تونس تضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة المصابين الليبيين في حادثة انفجار صهريج الوقود

أعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها الاثنين عن تضامن دولة تونس التام مع ليبيا على إثر الانفجار الذي جد صباح الاثنين بالجنوب الليبي لصهريج من الوقود وأسفر عن عديد الضحايا بين قتيل وجريح سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعجل في شفاء الجرحى.

وأكدت الوزارة بأن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” قد أصدر تعليماته المباشرة لمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم والتواصل مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة المصابين الليبيين في حادثة انفجار صهريج الوقود.

