الدبيبة يناقش دعم منطقة الهلال النفطي وتقديم خدمات استثنائية لها

عقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم اجتماع مع اعضاء مجلس ادارة جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي.

وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حيث ناقش الاجتماع ميزانية الجهاز ، ومناقشة خطته للعام 2022م .

وأصدر الرئيس تعليماته لمجلس الإدارة للتنسيق مع كافة المجالس البلدية الواقع في نطاقها الجهاز.

وذلك من حيث تحديد الخطة، وأن يتم العمل وفق أسعار نمطية معتمدة، وضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عدم ازدواجية التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن الهدف من هذا الجهاز هو دعم منطقة الهلال النفطي وتقديم خدمات استثنائية لها، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.