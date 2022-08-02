عون وبن قدارة يبحثان آليات المحافظة على الإنتاج

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة آليات المحافظة على الإنتاج وزيادته.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه تم مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج.

فضلا عن زيادته وسلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الإكتشافات.

فضلا عن إنجاز المشاريع بأقصى سرعة وتشجيع بعض الشركات على العودة لتطوير القطع الاستكشافية والاكتشافات التي تحصلت عليها وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير.

أكد الوزير دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد.