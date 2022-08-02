صالح والحبري يبحثا الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، مع المحافظ المكلف علي الحبري الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

واستعرض عقيلة صالح خلال اللقاء في مكتب الحبري في بنغازي سبل حلحلة بعض المختنقات.

وقدم المحافظ المكلف نبذة عن مشروع التوحيد والمعوقات التي تواجه هذا المشروع.

وقدم كذلك مستشار المحافظ للشؤون الفنية عرضًا مرئيًا بخصوص أعمال لجنة المدفوعات وتحديدًا نظام المدفوعات الوطني ومشروع المقاصة الإلكترونية والـRTGS.

وزار ريئس مجلس النواب إدارة الإصدار وأصولها من خزائن وآلة العد المتطورة والتي تعد الوحيدة من نوعها في البلاد.

و قدم الحبري دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب لحضور حفل الافتتاح الذي سيقام في الفترة المقبلة لمبنى المصرف في مدينة البيضاء والمخصص لقسم الإصدار ووحدة الاستقرار المالي.