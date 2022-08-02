انخفاض للدولار وارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 02 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 02 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8513 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9755 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9355 دينار، والدولار الكندي 3.7718 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2703 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2917 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3208 دينار، والدينار التونسي 1.5489 دينار، والدرهم المغربي 0.472 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 02 اغسطس 2022: