بن قدارة يطلع على نتائج 5 ملايين ساعة عمل لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال الاجتماع الأحد عبر الدائرة المغلقة بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس النشاط العام لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الوقوف على الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، ومسعود موسى.

وحضر عبر الدائرة المغلقة مع رئيس مجلس إدارة شركة “رأس لانوف” لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو.

فضلا عن أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من مديري الادارات بالشركة.

وأطلع مسؤولو شركة “رأس لانوف” مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة وما أُنجز من مشاريع.

إضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، والجهود التي بذلت للإسراع بإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين.

مبينين أن إعادة تأهيله استغرقت 5 ملايين ساعة عمل، مؤكدين عزمهم على إعادة تشغيله قبل منتصف سبتمبر القادم.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالجهود الجبارة المبذولة من إدارة شركة “رأس لانوف” والعاملين بها.

مؤكدا دعمه الدائم والتام للشركة لتحقيق كافة مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.