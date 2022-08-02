الحويج يفتتح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية أمس الإثنين على أرض معرض طرابلس الدولي.

ونظم المعرض من شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض والمؤتمرات ودعم من شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الحويج على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية والتجارية متمثلة بخدمات التجارة الإلكترونية.

كما أثنى على دور شبكة ليبيا للتجارة لدعمها للمعرض.

مشيرا لضرورة التطوير القانوني والتشريعات المنظمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

يشار أن معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية يشهد مشاركة عدد 35 شركة ومؤسسة متخصصة في التجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات المالية.

وتستمر فعالياته خلال الفترة من 1 – 3 أغسطس 2022 م