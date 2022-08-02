الوطنية للنفط تتابع مع شركة رأس لانوف التحضيرات النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين.

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة من العاصمة طرابلس إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة، مع رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو لمتابعة التحضيرات النهائية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته و تشغيل مصنع الإثيلين.

حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطة الأولى لإعادة تشغيل المجمع الصناعي، من خلال إستيراد كميات من الإثيلين لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي إثيلين وصولاً إلى مرحلة التسويق المحلي ، كما تم إجراء بعض التحويرات على خزانات النافثا و الوقود لتشغيل مصنع الإثيلين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ المشاريع القائمة وسبل توفير ميزانيات المشاريع المستقبلية،و استعراض نسب إنجاز مشروع وحدات التحلية.