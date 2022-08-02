خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-08-02 13:35:31

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يشرع في توفير السيولة بفروع المصارف استعداداً لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 ، حيث وصلت هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة الثانية بقيمة 100 مليون دينار قادمة من طرابلس لفروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية ، ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى هذا الأسبوع .

#صدى #ليبيا

2022-08-02 13:35:31

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