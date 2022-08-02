وزارة الشباب تصرح حيال المعايير والشروط الموضوعة من اللجنة العُليا المتعلقة بالقروض السكنية

صرحت الناطقة باسم وزارة الشباب قائلة: تتعلق المعايير والشروط الموضوعة من اللجنة العُليا بسبعة أشياء أساسية: العمر – العمل – الدخل – المستوى الصحي – عدم الحصول على قرض في السابق – الإقامة في البلدية – تقييم إفادة مقدّم الطلب؛ هذه المعايير الموجودة في النموذج رقم 4 والذي ينطبق على الشباب.

وأضافت بالقول: أمّا بالنسبة للمعايير الموجودة في النموذج رقم 5 المتعلق بالأسر المحتاجة تتعلق بوفاة العائل، عجز أو إعاقة رب الأسرة، إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن أو مستعصي، وجود مطلقات أو أرامل، عدد أفراد الأسرة، دخل الأسرة، نوع السكن، حالة السكن، عدم الحصول على منحة للزواج أو الحصول على قرض سكني في السابق، الإقامة في البلدية، تقييم إفادة مقدّم الطلب.

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