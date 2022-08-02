انخفاض سعر خام برنت النفطي اليوم الثلاثاء إلى 98.63 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 98.63 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.1 بالمئة إلى 92.89 دولار للبرميل ،مع استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يجتمع منتجو النفط في تكتل مجموعة أوبك هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص زيادة الإمدادات.

وواجهت المصانع في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا صعوبة لتعزيز النشاط في شهر يوليو الماضي ،مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة فيروس كورونا الأمر الذي أبطأ الإنتاج.