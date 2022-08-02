إفتتاح برنامج توطين العلاج بالداخل بحضور رئيس ديوان المحاسبة

قام رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك يوم أمس الإثنين بحضور افتتاح برنامج توطين العلاج بالداخل المعتمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمقترح من طرف وزارة الصحة بالحكومة، مُرحباً بانطلاقه لمساعدة المرضى وتوفير عناء السفر عليهم وعلى ذويهم، وإعطاء فرصة لتدريب الأطباء الجدد.

وعلى هامش الافتتاح عقد شكشك اجتماع حول آلية دعم توطين العلاج مع مدير عام مركز زليتن الطبي علي يحيى ونائبه سالم حميدان بالإضافة إلى عدد من أخصائي القلب، وتناولوا الاستفادة من الخبراء بالداخل وكذلك الخبرات من الخارج في توطين برنامج العلاج بالداخل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية