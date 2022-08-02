الاقتصاد تعد إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ولحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً لبحث سُبل تطوير وحماية المنتج المحلي وخاصة الأنشطة الزراعية والصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة و الجهات ذات العلاقة.

ووجه الحويج الإدارات المختصة بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار و الغش التجاري، بالإضافة لإعداد تصور بشأن إنشاء مناطق حرة حسب الخريطة الجغرافية ،في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني ،مشدداً على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي .