الشباب تكشف عن القوائم المستهدفة بالقروض السكنية

صرحت الناطقة باسم وزارة الشباب قائلة: القوائم التي يتم تناولها اليوم هي للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل فقط واستوفوا البيانات المطلوبة؛ وليس الدين سيتم منحهم القروض اللجان الفرعية لازالت تعمل من أجل تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لإحالة النتائج في أقرب وقت ممكن، هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من المبادرة وتتعلق بالشقق السكنية البالغ نسبة الإنتاج فيها بين 80‎%‎ و 100‎%‎ والأراضي.

وأضافت بالقول: تم تكليف مركز الاتصال المحلي لاستقبال الاتصالات والاستفسارات من المواطنين على الرقم 1415 كما تم تخصيص أرقام للإجابة عن أي استفسارات.

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