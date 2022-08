“الدبيبة” يبحث مع عدد من المسؤولين جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس موسى الكوني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

فيما استهل الاجتماع بالتأكيد على دعم المصابين في حادثة انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بية .

حيث تم في الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

