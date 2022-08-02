بلومبيرغ: تدفقات النفط الليبي تتعافى بعد حظر الإنتاج ورفع الصادرات

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء أن صادرات النفط الخام في ليبيا قفزت بعد رفع الحظر على الإنتاج في منتصف يوليو وهو إتجاه قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن قدرة البلاد على إمداد الأسواق العالمية.

وتابعت الوكالة الأمريكية بالقول أن متوسط ​​الصادرات أبلغ حوالي 589 ألف برميل يوميًا في يوليو وهو أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر عام 2020 ، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي رصدتها بلومبيرغ حيث تم شحن أكثر من ضعف كمية في النصف الثاني من الشهر عما كانت عليه في الأول بعد رفع الحصار .

وأكدت الوكالة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ستجتمع غدا الأربعاء لمناقشة ما إذا كانت ستزيد الإنتاج في شهر سبتمبر بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا لبلومبيرغ .

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