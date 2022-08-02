جهاز النهر الصناعي يعيد تأهيل عدد من الأبار بمنظومة الحساونة

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي أن عدد الأبار التي تم إعادة تأهيلها بمنظومة الحساونة 57 بئر من أصل المستهدف بالصيانة عدد 75 بئر ، مضيفا أنه يوجد بالمنظومة عدد 171 بئر غير قابل للصيانة لصعوبة توريد معدات من الخارج.

وأضاف الساعدي لتطبيق بكم الاخباري، إن عدد الأبار التي تعمل بمنظومة غدامس 4 أبار ،فيما يصل عدد الأبار العاطلة 106 بئر، وعدد الأبار التي تعمل بمنظومة تازربو الكفرة عدد 40 بئر فيما لم يستكمل تشغيل أبار الكفرة بعدد 186 بئر بعد وصول نسبة الإنجاز إلى 80% .

وقال الساعدي إن وضع إمداد الماء بالمشروع ممتاز ونسعى لتوفير وزيادة الإمداد المائي بالمنظومات بعد إستكمال أعمال صيانة الأبار بالتعاون مع أحد الشركات البلجيكية.