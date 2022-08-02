خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي.. “العابد” يقدم إحاطةً كاملة حول عمل وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير العمل والتأهيل، وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد.

وقدم الوزير إحاطةً كاملة حول عمل وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، والخطوات المتخذة في الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، في إطار خطة التنظيم الإداري للمؤسسات والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري بالدولة.

كما تم أيضًا مناقشة مسألة تنظيم سوق العمل الليبي والعمالة الوافدة ودعم القطاع الخاص ومتابعة الحكومة للتعيينات الصادرة فترة الانقسام السياسي ومعالجة الأخطاء بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية