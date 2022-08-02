شكشك يناقش مشروع إمداد المياه لعدد من بلديات الجبل الغربي

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مع مدير شركة جواهر التركي للإنشاء؛ والإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمناقشة مشروع إمداد المياه لستة بلديات بالجبل الغربي وهي “يفرن، الرجبان، الرحيبات، الزنتان، الرياينة، جادو”.

كما اطّلع رئيس الديوان ومدير الشركة على ملاحظات الديوان بخصوص هذا المشروع، فيما قدّم رئيس الشركة عرضاً مرئياً تناول فيه تفاصيل المشروع وحيثيات تنفيذه.

وقد أكد “شكشك” على أهمية هذا المشروع لمعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها هذه المناطق، مشدّداً على ضرورة عقد جلسة أخرى مع المهندسين المشرفين على المشروع للإجابة على ملاحظات الديوان.

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