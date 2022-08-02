الرئاسي يبحث مع رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي آخر المستجدات في البلاد

طرابلس 02 أغسطس 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

واستهل الاجتماع بتوجيه التعزية لأسر الضحايا في حادثة انفجار صهريج الوقود ببنت بية في الجنوب الليبي، والإسراع في دعم المتضررين من جراء هذه الفاجعة.

وتم في الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. (وال) ف م/ ر ت

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