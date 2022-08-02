المنفي يبحث تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة ودعم القطاع الخاص مع وزير العمل والتأهيل

طرابلس 02 أغسطس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتأهيل – وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد.

وقدم الوزير إحاطةً كاملة حول عمل وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، والخطوات المتخذة في الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، في إطار خطة التنظيم الإداري للمؤسسات والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري بالدولة.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مسألة تنظيم سوق العمل الليبي والعمالة الوافدة ودعم القطاع الخاص ومتابعة الحكومة للتعيينات الصادرة فترة الانقسام السياسي ومعالجة الأخطاء بها. (وال) ف م/ ر ت

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