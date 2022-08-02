معاناة سكان الجنوب من نقص المحروقات والمواطنون يدفعون حياتهم ثمنًا لابسط الحقوق

قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إن المدينة بشكل خاص والجنوب الليبي بشكل عام ،يعاني نقصا شديدا في الوقود والغاز رغم الوعود التي قطعتها الحكومة،بشأن تحسين الخدمات المعيشة للمواطن.

وأوضح ماتكو خلال تصريحات صحفية، إنّ السّوق السّوداء هي المصدر الوحيد للتزوّد بالوقود في المنطقة وبأسعار خيالية، بينما لم يأتِي الوقود المدعوم من الدّولة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في السوق السوداء تترواح بين 3 إلى 5 دنانير للتر الواحد.

يذكر أن عدد 70 مواطن بمنطقة الزوية التابعة لبلدية بنت بية ،تعرضوا أمس لحروق خطيرة ،نتيجة احتراق خزان وقود كان المواطنين متجمهرين عليه ليتزودوا بالوقود.

وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الوفيات وصلت إلى 9 أشخاص، واصابات بحروق بين الخطيرة والمتوسطة لعدد 50 شخص يتلقون العلاج داخل مستشفيات طرابلس وبنغازي ،ونقل عدد من المصابين للعلاج في مستشفيات تونس.