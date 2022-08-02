الدبيبة يجتمع مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب، وذلك للاستماع للمشاكل التي تواجه هذه الشريحة.

كما أكد “الدبيبة”على أن هذه الشريحة يجب أن تلقى الاهتمام الكافي من خلال صرف المنح المالية وتفعيل برنامج التأمين الطبي لهم.

وفي ختام الاجتماع أصدر “الدبيبة” تعليماته لرئيس هيئة أسر الشهداء والمفقودين بمعالجة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على تفعيل القرار رقم (4) لسنة 2013م لصالح هذه الشريحة.

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