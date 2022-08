ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي”علي الحبري” اليوم الثلاثاء آخر التطورات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي والمعوقات التي تواجهه وسبل الاستمرار في هذا المشروع، وذلك خلال اجتماع عقده مع سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا “دولف هوكونينغ”ونائبته “ڤيڤيان هويجن”.

فيما تناول الاجتماع الوضع الاقتصادي والمالي التي تواجهه البلاد في ظل التطورات الأخيرة محلياً ودولياً، والحلول المقترحة لتحسين هذه الاوضاع.

وأكد “دولف “استمرار بلاده في تقديم التعاون والمساعدات الفنية الممكنة لقطاع المصرفي والاقتصادي وتطويره، مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا.

The post “الحبري”يناقش مع السفير الهولندي آخر تطورات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي وتعزيز التعاون بين البلدين appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا