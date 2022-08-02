“المسلاتي” يبحث مشروع تحوير وتطوير مبنى الديوان بالفرناج

اجتمع وكيل ديوان المحاسبة طرابلس “علاء الدين المسلاتي” ، ضم فريق إدارة مشروع تحوير وتطوير مبنى الديوان بالفرناج، مع مدير شركة REC فرع ليبيا ونائبه، والمدير التنفيذي للمشروع ومدير الإدارة المالية.

تناول الاجتماع مناقشة تذليل الصعوبات لاستكمال المشروع في مواعيده المحددة، فيما استعرض مسؤولو الشركة أهم العراقيل التي تواجههم في تنفيذ المشروع من جوانبه المالية والإجرائية، كما استعرضوا تصاميم المشروع المختلفة.

وفي ختام الاجتماع أكد “المسلاتي” حرصه على تنفيذ البنود وفقاً للعقد والمواعيد المعتمدة لذلك، مشدداً على أهمية سلامة الإجراءات من الناحية المالية والفنية، مبدياً استعداد الديوان اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التنفيذ الكامل والسريع للمشروع.

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