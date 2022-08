“الدبيبة” يتفقد المصابين في انفجار بلدية بنت بية بمستشفي الحروق والتجميل بطرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية”عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء المصابين في انفجار بلدية بنت بية بمستشفى الحروق والتجميل بطرابلس رفقة وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح”.

وأكد “الدبيبة” بعد تفقده للحالات المرضية أن وزارة الصحة ستتولى متابعة أوضاعهم وإيفاد من تتطلب حالتهم العلاج بالخارج، حيث تم التنسيق لإيفادهم لدول تونس وإسبانيا وإيطاليا,وأصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بالمرافقين وتوفير السكن المناسب لهم.

