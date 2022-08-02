“الشهوبي” يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دولة قطر

استقبل وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الثلاثاء 2 أغسطس ، بديوان الوزارة سفير دولة قطر لدى ليبيا “خالد الدوسري” ، بحضر وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي و مدير مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة .

حيث تم خلال هذا اللقاء سبل دعم وتنمية مجال المواصلات بين البلدين كما تم التطرق إلى تم الإتفاق عليه خلال زيارة الوزير لدولة قطر حيث جري التأكيد على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي وفتح مجال التدريب وتخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب الليبيين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبين سبل التعاون المشترك في إمكانية تنفيذ برامج الدورات التدريبية من خلال تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون وتأهيل عدد من العناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات.

وأكد السفير القطري خلال هذا اللقاء على تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ضرورة تعميق وتميز العلاقات وعلى الدفع بالتعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين البلدين.

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