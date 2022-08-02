مشروع توحيد المصرف المركزي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين محور اجتماع “الحبري” مع السفير الهولندي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي “علي الحبري” اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا “دولف هوكونينغ” ونائبته “ڤيڤيان هويجن”.

تناول الاجتماع مناقشة أخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي، والمعوقات التي تواجهه وسبل الاستمرار في هذا المشروع، إلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي التي تواجهه البلاد في ظل التطورات الأخيرة محلياً ودولياً، والحلول المقترحة لتحسين هذه الأوضاع ، وتخفيف وطئتها السلبية قدر المستطاع.

وفي ختام الاجتماع أكد السفير على استمرار بلاده في تقديم التعاون مع جميع الاطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا، وسبل تقديم المساعدات الفنية الممكنة للقطاع المصرفي والاقتصادي وتطويره وتنمية الموارده البشرية.

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